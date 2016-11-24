Во Франции задержали несколько человек, которые планировали совершить теракты в "Диснейленде" и на Елисейских Полях в Париже. Об этом в четверг сообщает Sky News.

Вычислить предполагаемых террористов удалось с помощью мониторинга передаваемой через смартфоны информации. По предварительной информации, указания о времени и месте атак приходили из Сирии, возможно, от запрещённой в России террористической организации ИГИЛ.

Отмечается, что среди задержанных – французы, марокканцы и афганцы с возрасте от 29 до 38 лет.

По информации издания, они планировали совершить серию терактов на территории Франции на следующей неделе – 1 декабря 2016 года.

Напомним, что год назад Франция, как и весь мир, содрогнулась от ужаса после серии терактов в Париже и пригороде.

Там 13 ноября 2015 года почти одновременно были совершены несколько терактов: взрывы возле стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концертном зале "Батаклан".

Тогда в результате действий террористов погибли 130 человек, более чем 350 – получили ранения.