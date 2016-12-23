Учащиеся одного из лицеев во французской коммуне Авиньон разделись чтобы сделать совместное фото. Об этом в пятницу сообщает Daily Mail.

По информации издания, таким образом студенты решили отметить окончание года своего обучения. Примечательно, что к ним присоединился и один из преподавателей.

На фото, все участники массового снимка стоят прикрывшись лишь чёрными табличками. Позже полученный кадр был опубликован в Сети и стал очень популярным.

Многие пользователи положительно отреагировали на фото и посчитали его проявлением "настоящей свободы самовыражения".

Стоит заметить, что это далеко не первый случай массового обнажения студентов. Так, в ноябре текущего года в Кембриджском университете прошёл ежегодный конкурс на лучшие ягодицы Cambridge Best Bums Competition.

Финалистами соревнования стали шесть студентов, шесть студенток и три пары. Участники должны были предоставить свои фотографии в обнаженном виде, нижнем белье или с аксессуарами.