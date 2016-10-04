О том, что во дворе дома №20 по улице Кораблестроителей бьет ключом кипяток, сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург".

По словам свидетелей, озеро кипятка разлилось с самого утра.

- Сегодня при объезде специалисты обнаружили вытекание из тепловой камеры дома №16 по улице Кораблестроителей, - пояснили Metro в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". - Сейчас ведутся ремонтные работы. Разлива на данный момент нет.

По нормативу на ликвидацию такой аварии специалистам дается 13 часов. Но в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" планируют завершение работ раньше срока, к 6-7 часам вечера.