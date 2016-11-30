Дом моды Chanel устроил показ коллекции Resort 2017 на Кубе в мае этого года. Этим решением бренд доказал, что Куба – подходящее место для модного шоу мирового уровня. Модный гигант реабилитировал страну для мира моды, где про Остров свободы забыли аж со времён революции 1959 года.

Ещё большее значение событие принимает, если учесть, что внук покойного кубинского диктатора Фиделя Кастро Тони – модель. В свои 19 лет молодой человек уже попадал на полосы модных журналов, принял участие в арт-проекте местного фотографа Бриана Канельеса и стал гостем на показе Карла Лагерфельда. Можно сколько угодно говорить о режиме и экономическом кризисе, но спорить бесполезно – мода на Кубе жива.

Тони, сын Антонио Кастро и Лизетт Уллоа, рос, в отличие от многих своих соотечественников, вполне в нормальных условиях. Ещё бы! Его отец (младший сын Фиделя Кастро) был заместителем председателя Федерации бейсбола Кубы, врачом-ортопедом по специальности и постоянно подвергался нападкам на родине за неприкрытую демонстрацию шикарного образа жизни.

Забавно, в стране, где многим кубинцам приходится обращаться на чёрный рынок, чтобы купить вещи первой необходимости, внук Фиделя Кастро стал лицом индустрии ненавистного Запада, которую режим не смог победить.

Но, чтобы Тони стал моделью, должно было существовать подспорье для сохранения индустрии. Его создала Алина Фернандец, дочка Фиделя Кастро. Она первой попала в модельный бизнес, подписав контракт с La Maison, самым известным Домом моды на Кубе, основанным в 1982 году.

Даже несмотря на 1994 год, ставший худшим в экономическом развитии Кубы и практически уничтоживший текстильную промышленность, на Кубе всё ещё есть свои дизайнеры. И да, на Кубе проходит Неделя моды. Кстати, в этом году она отмечает свой второй юбилей.