На «Союзмультфильме» рассказали о том, что переговоры с правообладателем по поводу Карлсона уже ведутся. Как далеко они продвинулись?

– Мы находимся на ранней стадии, до соглашения ещё далеко. Но сама идея мне нравится. Здесь есть тонкий момент. Нам хочется, чтобы результат был близок по духу к книжному оригиналу. Мы очень трепетно относимся к таким проектам.

Насколько вы знакомы с советскими мультфильмами о Карлсоне?

– Я видел лишь отрывки. Теперь у меня будет шанс познакомиться с ними более внимательно.

Книги Астрид Линдгрен сегодня востребованы?

– Более чем. Тиражи постоянно растут. В частности, в России, на одном из важнейших рынков для нас. Вообще, цель нашей компании – дать возможность проникнуться магией Астрид Линдгрен как можно большему числу детей по всему миру. Неважно, книги это, фильмы, игрушки или что-то другое. Но при этом мы стараемся соблюдать баланс. Мы не хотим эксплуатировать эти образы, то есть не гонимся за максимизацией прибыли.

Книги Астрид Линдгрен по-прежнему экранизируются?

– Да. Последний проект, который мы запустили в Японии совместно с известной студией Ghibli, – «Рони, дочь разбойника» (детская повесть, вышедшая в 1981 году. – Прим. ред.). Теперь этот сериал выходит на мировой рынок. И мы планируем показать его в России.

В следующем году исполнится 110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен. Собираетесь отмечать как-то эту дату?

– По крайней мере, не широко. Следующая дата, к которой мы приурочим серию мероприятий и проектов, – 75-летие Пеппи Длинныйчулок. Но это случится в 2020 году.

В Стокгольме в 2015 году открылся Музей Астрид Линдгрен. Насколько там всё аутентично?

– Это квартира, в которой она жила с начала 90-х до своей смерти в 2002 году. Мы сделали всё, чтобы сохранить обстановку в том виде, в котором она была при жизни бабушки, включая картины, книги и так далее. Впрочем, доступ в музей ограничен. Туда можно попасть по записи и с гидом. И спрос очень велик. Заказывать экскурсию нужно сильно заранее.

Для детей по всему миру Астрид Линдгрен – автор любимых персонажей. Для вас – просто бабушка. Какие ваши самые яркие воспоминания о ней из детства?

– Во-первых, она была очень креативной. На каждый праздник устраивала для нас представление. К примеру, приходила в костюме ведьмы. Во-вторых, она всегда живо интересовалась, чем мы живём и что мы думаем об окружающем мире.

святослав тарасенко