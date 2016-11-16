Внучка нового президента Америки Дональда Трампа Арабелла Кушнер стала настоящей звездой Интернета среди китайских пользователей. Об этом в среду сообщает CNN.

На своей странице в Instagram её мать Иванка Трамп опубликовала видео, на котором девочка читает классическое стихотворение времён династии Тан на путунхуа (официальный китайский диалект, наиболее широко распространён в Пекине).

На видео Арабелла одета в красное китайское платье и стоит на фоне расписанных золотыми иероглифами украшений на стенах.

Несмотря на то, что Иванка опубликовала видео с дочерью около девяти месяцев назад, оно стало популярно только после того, как Дональд Трамп стал президентом США. Запись попала в популярную китайскую сеть Weibo (аналог Twitter), стала вирусной и набрала огромное количество просмотров.

Сам Трамп сообщил, что Арабелла прочла стихи в семейном кругу, и что "это было очаровательно".