Массовое ДТП произошло 3 ноября ранним утром на КАД в Петербурге. Столкнулись несколько автомобилй на внешнем кольце - между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе. Подробности сообщили в МЧС города.

- В 6.02 на пульт дежурного "01" поступило сообщение о ДТП в Невском районе. На КАД (внешняя сторона),у дома 92, произошло столкновение трех автомобилей KIA, Volkswagen и "Газель". Прибывшее пожарное подразделение привлекалось для оказания технической помощи и сбора информации. Сведения о пострадавших уточняются.

По словам очевидцев, из-за ДТП внешнее кольцо встало в "мертвой пробке".

"Кольцо стоит от Мурманкского до Колтушского - все ряды заняты", - сообщают в соцсетях автомобилисты, - "Дорогу перекрыли около Мурманки в сторону Колтушей, всех пустили в объезд через город. В 7.45 ДПС перекрыли проезд по кольцу. Всех сгоняли в город".

По предварительным данным, в ДТП погиб человек - водитель одного из автомобилей.

Очевидцы сообщают возможные причины ДТП.

"Я думаю, KIA и VW слегка закрутились, вышли водители посмотреть повреждения, а "Газель" всё это снесла....", - уточняют автомобилисты.

Добавим, накануне в Петербурге произошло смертельное ДТП, в котором погиб молодой мужчина. Авария случилась на развязке КАД с Таллинским шоссе.