В американском штате Арканзас живёт внебрачный сын Билла Клинтона. Во всяком случае, 30-летний Дэнни Уильямс полностью уверен в том, что является сыном экс-президента Америки. Об этом в среду сообщает издание Daily Mail.

По словам мужчины, его мать работала проституткой и 13 раз занималась сексом с Биллом Клинтоном в 1985 году. После встреч с политиком женщина забеременела, а когда у неё родился малыш, по светлому оттенку его кожи поняла, что отцом является именно Клинтон.

Сам Дэнни ничуть не сомневается в родстве с экс-президентом США и мечтает узнать Билла Клинтона поближе.

Кстати, многие жители Арканзаса также считают, что мужчина является сыном политика. Неудивительно, ведь определённое сходство между Дэнни и Биллом действительно присутствует – на своей странице в Facebook Уильямс публикует коллажи для сравнения его внешности и черт лица Клинтона.

Что обо всём этом думает сам Билл Клинтон – неизвестно. Как сообщает издание, в детстве мать Дэнни пыталась познакомить его с отцом и даже привезла мальчика в особняк Клинтонов, но находившаяся там супруга политика Хиллари захлопнула дверь перед новоявленными родственниками.

Впервые о своём предполагаемом отце Дэнни Уильямс рассказал в 1999 году. Позже в СМИ появилась информация о том, что ДНК-тест не выявил родства между жителем Арканзаса и политиком. Однако, по словам самого Дэнни, он никогда не сдавал подобные анализы и не видел результаты теста н отцовство.