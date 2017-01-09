Военно-морские силы США открыли предупредительный огонь в направлении четырёх иранских судов Корпуса Стражей Исламской революции, сообщает Reuters, ссылаясь на двух чиновников Министерства обороны США.

Инцидент произошёл в Ормузском проливе, когда иранские корабли ночью приблизились на высокой скорости к судам США.

Американский эсминец Mahan произвёл три предупредительных выстрела только после того, как иранские корабли не отреагировали на просьбу сбавить скорость, а также на сигналы с помощью огней и дымовой буй.

Собеседники агентства отмечают, что подобные случаи происходили уже не раз. Последний аналогичный инцидент случился в августе 2016 года.

Напомним, что в сентябре 2016 года избранный президент США Дональд Трамп заявил, что иранские боевые корабли "выбьют из вод", если они будут провоцировать силы Соединённых Штатов.