Сегодня весь город отмечал 75-летие с момента начала страшной блокады Ленинграда. Весь день в городе проходили торжественно-траурные мероприятия. А вечером на Дворцовой должен был состояться праздничный концерт. По крайней мере, сотни блокадников получили на него пригласительные билеты. Однако за два дня до его начала концерт отменили.



В итоге многочисленные журналисты городских СМИ, прибывшие вечером на Дворцовую, наблюдали жуткую картину.

– Блокадники, дети блокадного Ленинграда собрались на Дворцовой площади, – с возмущением рассказала журналистка по имени Анна. – У каждого в руке – пригласительный билет. Цветной. Красивый. Мол, ждём Вас в 19.00 на концерт "За подвиг твой, Ленинград!", на площади ничего не происходило – не было ни сцены, ни скамеек.

Только рядом с Аркой главного штаба стояла полуторка, с которой молодые девчонки ввоенных пилотках раздавали старикам... зеленые яблоки. И это – всё.



– Организаторы объяснили нам, что благотворительный фонд, который финансировал это мероприятие, за два дня до 8-го числа отказался его проводить, – продолжает рассказ журналистка. – Им, мол, не построили сцену и не завезли оборудование.



Cами блокадники не высказывали своего возмущения, но были очень расстроены.

– Мы не смогли даже подойти ни к кому из них за интервью. Так было стыдно, – написала Анна в своем "фейсбуке". – Мы фактически бежали оттуда, чтобы не видеть их глаз. Мы хотели бы спросить у тех, кто это допустил. Как же возможно такое в нашем городе?



Благотворительный фонд "Небо", который занимался организацией концерта, 7 сентября объявил об его отмене.

– БФ "Небо" и я лично (председатель совета БФ "Небо" - Metro) приносим Вам свои глубочайшее извинения в связи с отменой большого концерта, посвященного 75-летию начала Блокады на Дворцовой площади, – говорится в обращении к горожанам и жителям блокадного города, – К сожалению, БФ "Небо" является благотворительной организацией и существует на средства, пожертвованные нам спонсорами. На протяжении последних месяцев мы очень много и плодотворно работали с различными организациями города. В настоящий момент средств на проведение большой концертной программы не поступило на наш счёт.

Официальные комментарии нам получить пока не удалось.