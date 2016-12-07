Дирекция транспортного строительства направила АО "Корпорация "Трансстрой" уведомление о расторжении контракта на строительство электродепо "Южное", которое будет обслуживать Фрунзенский радиус метро. Об этом сообщает городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Основанием для расторжения договора стал срыв "Трансстроем" сроков выполнения работ. Кроме того, компания не освоила 359 миллионов рублей аванса.

Уведомление было направлено 1 декабря 2016 года. По закону, оно вступит в силу спустя 10 дней после вручения генподрядчику, если "Трансстрой" не представит в адрес Дирекции транспортного строительства информацию об устранении нарушений условий контракта.

Сложившаяся ситуация не скажется на сроках строительства электродепо "Южное", подчеркнули в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

- Комитет совместно с Дирекцией транспортного строительства приложит все усилия для своевременного ввода объекта в эксплуатацию. Станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Южная" Фрунзенского радиуса метрополитена будут также сданы в срок, – подчеркнул председатель КРТИ Сергей Харлашкин.

В комитете отметили, что расторжение контракта с АО "Корпорация "Трансстрой" на строительство электродепо "Южное" не связано с деятельностью компании на других объектах, в том числе при строительстве стадиона в западной части Крестовского острова.