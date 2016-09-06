6 сентября были подведены итоги интернет-голосования по выбору проекта памятника жертвам авиакатастрофы над Синаем. Монумент будет установлен в Ленинградской области. Конкурсная комиссия отдала предпочтение работе "Сад памяти". Всего было представлено 28 проектов. Как рассказал Metro Александр Войтенко, исполнительный директор благотворительного фонда "Рейс 9268", ранее часть этих эскизов была представлена на выставке в Петербурге, которую посещали родные и друзья погибших в авиакатастрофе. По его словам, инициативная группа, в своё время, большинством голосов склонялась к другому монументу.

"Этот вариант мемориала - "Сад памяти" - я также считаю достаточно удачным, учитывая его будущее расположение во Всеволожском районе Ленобласти, - отмечает Александр Войтенко. - Но могу отвечать только за себя, так как мнение остальных родственников по этому поводу пока не слышал. Но на выставке была представлена лишь часть работ, которые размещены на сайте. Для Ленобласти это достойный вариант. Но для Санкт-Петербурга работа под номером 17, представленная на сайте, подходит больше. За неё, кстати, голосовали на выставке многие из родных и друзей погибших".

http://lenobl.ru/ Фото:

Что любопытно, и другие участники благотворительного фонда "Рейс 9268" отмечают, что ранее не видели этот эскиз на выставке в Петербурге.

Напомним, открытое интернет-голосование проводилось с 24 августа. Организатором конкурса выступил комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области. Конкурсные работы также были размещены на сайте комитета по архитектуре и градостроительству региона. Голосование завершилось 1 сентября 2016 года, а 6 сентября стали известны итоги.

По словам главы комитета по архитектуре и градостроительству Ленобласти, главного архитектора региона Евгения Домрачева, родные не хотели, чтобы в монументе использовался образ самолёта, а также что-то, что указывало на место крушения лайнера и напоминало бы им о трагедии.

- В интернет-голосовании приняли участие 700 человек, - рассказал чиновник "Радио Балтика". - По единодушному мнению комиссии, первое место занимает проект «Сад памяти».

Старт конкурсу на создание памятника был дан в конце июня, а приём работ завершили 5 августа 2016 года.

Напомним, трагедия произошла 31 октября 2015 года. Рейс №9268 компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Арабской Республике Египет. В результате авиакатастрофы погибли все 224 человека, находившиеся на борту, большинство из которых были жителями Петербурга. Российские власти признали авиакатастрофу терактом.