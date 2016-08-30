Главное государственное управление КНР по делам прессы, печати, радиовещания, кинематографии и телевидения постановило, что все общественно-развлекательные СМИ страны обязаны придерживаться определённой концепции. Об этом РИА пишет со ссылкой на издание "Синьхуа".

В материалах должны доминировать тенденции идеологии Китая и "позитивная энергия", а от пропаганды западного образа жизни придётся отказаться.

Под контроль государства попадут все каналы общественно-развлекательных новостей и передач (радио, телевидение, аудио- и видеоканалы в интернете).

В передачах, эфирах и статьях должны перестать превозносить западный образ жизни и его ценности, а также избегать шуток относительно китайских традиций и классики.

Власти уверены, что СМИ должны перестать "поднимать на пьедестал" звёзд, богачей и интернет-знаменитостей, освещать их семейные интриги и сенсации. Журналистам также запрещено выступать в защиту гедонизма и эгоизма.

Нарушителям запрета грозит наказание вплоть до лишения лицензии.