Дежурную технику с запасом противогололедных средств привели в “боевую” готовность. Власти готовятся к гололеду. В ближайшие дни ожидается ухудшение погоды, выпадет умеренный снег. Высота снежного покрова местами может составить 4-7 см.

Опасные места – спуски, подъемы, путепроводы, мосты, набережные и т.д. – будут обрабатываться слабосолевым раствором.

Как сообщил Metro главный синоптик города, ноябрь 2016 года ожидается самым холодным за последние восемь-десять лет.

Температура воздуха в ноябре хоть и может еще подняться, но на общей картинe это никак не отразится.

В первой декаде сохранится температура до минус пяти, в дальнейшем - может опуститься до 10 градусов мороза. Снег редко будет сменяться дождем и мокрым снегом, это будет ближе к середине месяца. Но все же осадков будет не так много - 50-90% от нормы. То есть сильных снегопадов и резких перепадов температур не будет, но "переодеться" в зимнюю резину - уже точно пора.

Праздничная неделя, по словам Колесова, пройдет хоть и под циклоном, но все же под снегом. Он начался к городу уже сегодня, 2 ноября, и будет идти еще несколько дней - умеренный.