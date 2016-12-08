"Властелин колец" возвращается на большой экран. Все три части - снова в кино. Компания “Иноекино” в честь 15-летия киноэпопеи представляет экранизацию фэнтези Толкиена - в полном объеме.

Каждая из частей выйдет в расширенной версии: первая часть "Братство кольца" будет идти 228 минут, вторая часть "Две крепости" - 235 минут (почти четыре часа каждая), третья часть "Возвращение короля" - 263 минуты (почти пять часов).

Самые терпеливых поклонников экранизации режиссера Питера Джексона ждут 9-12 декабря в кинотеатре “Аврора”.

Напоминим, произведение Толкиена переведено минимум на 38 языков. По нему поставлены фильмы, созданы компьютерные игры. В конце 1937 года автор приступил к созданию первой книги.

Довольно распространена версия о том, что "Властелин колец" - это аллегория Второй мировой войны, а Мордор — нацистская Германия.

Однако сам Толкиен уверял, что не стоит искать какие-либо сравнения, двойные трактовки или скрытые намеки.

Кинотрилогия была высоко оценена критиками и получила множество наград, включая 17 премий "Оскар". Трилогия оказалсь еще и коммерчески выгодной - сборы составили около 3 млрд долларов.