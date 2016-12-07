Федеральная служба безопасности России отлично выполнила задачу по обеспечению безопасности выборов в Государственную Думу, а также предотвратила десять терактов и более тридцати преступлений террористической направленности.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наступательно и решительно действует Федеральная служба безопасности. Так, на отлично выполнена одна из важнейших задач года — обеспечение безопасности в период подготовки и проведения выборов в Государственную Думу 7-го созыва", — завил Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности.

Сотрудники ФСБ задержали в Москве и Подмосковье более 25 экстремистов

"За 10 месяцев 2016 года благодаря Федеральной службе безопасности предотвращены более 30 преступлений террористической направленности, в том числе 10 террористических актов", — приводит слова главы государства РИА "Новости".

Напомним, 6 декабря ФСБ и Росгвардия провели масштабную спецоперацию, в ходе которой были проведены обыски по более двадцати адресам. Сотрудниками ФСБ была изъята экстремистская литература, а также электронные носители с информацией. Обыски проходили в Москве и Подмосковье. Более 25 человек задержали по подозрению в экстремизме.