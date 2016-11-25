Президент ФИФА Джанни Инфантино встретился с президентом России Владимиром Путиным и подарил ему официальный мяч предстоящего Кубка Конфедераций-2017 "Красава".

В ответ на преподнесённый подарок Путин заявил, что в стране очень любят футбол и выразил надежду, что эта любовь выразится в высоком качестве проведения Кубка.

Инфантино в свою очередь отметил, что вовлечённость правительства России в спортивные дела его всегда поражала.

– Я уверен, что нас ждут два прекрасных лета, которые позволят многим открыть для себя Россию, которую, возможно, они не знали, — добавил Инфантино.

Кубок Конфедераций пройдёт в России летом 2017 года и станет генеральной репетицией перед Чемпионатом мира-2018. Жеребьевка Кубка конфедераций пройдет 26 ноября в Казани.

В турнире примут участие сборная России как страны-организатора, действующий чемпион мира сборная Германии, а также победители континентальных первенств.