В ходе поездки в Оренбургскую область президент России Владимир Путин посетил заповедник "Оренбурский", в котором реализуется программа воссоздания популяции лошади Пржевальского.

Как пишет Kremlin.ru, вместе с сотрудниками заповедника Рафилей Бакировой и Татьяной Жарких Владимир Путин выпустил нескольких лошадей из акклиматизационной зоны в естественную среду обитания.

"Вы знаете, что это у нас не единственный проект по сохранению и восстановлению природы, во всяком случае утраченных когда‑то элементов, – рассказал Путин на встрече. – Это один из таких проектов. Ещё один проект – известен, это восстановление популяции кавказского леопарда".

Позже глава государства кратко пообщался с сотрудниками заповедника и ответил на вопросы журналистов.