Президент РФ Владимир Путин отменил запланированный ранее визит во Францию, сообщает BBC.

Как отмечает телерадиокорпорация, отказ связан с ухудшением российско-французских отношений. В понедельник французский президент Франсуа Олланд заявил, что Россия может быть "привлечена к ответу за военные преступления в сирийском Алеппо".

Также Олланд отметил, что сомневается в целесообразности запланированной с Путиным встречи "в свете последних событий вокруг Сирии".

Отказ российской стороны уже прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что запланированные в ходе визита культурные мероприятия "выпали из программы, и поэтому президент принял решение пока визит во Французскую республику отменить", пишет "РИА Новости".

Франсуал Олланд отреагировал на это относительно спокойно, добавив, что готов встретиться с Владимиром Путиным "в любое время".