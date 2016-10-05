Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности первого заместителя администрации Кремля Вячеслава Володина. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

– Указ об освобождении Володина от должности подписан президентом, — приводит слова Пескова ТАСС.

Такие меры были связаны с избранием Володина депутатом Госдумы 7-го созыва.

Напомним, что на выборах в Госдуму, прошедших в России 18 сентября 2016 года, он был избран в нижнюю палату парламента по списку "Единой России".

Позже Путин предложил фракциям Госдумы поддержать кандидатуру Володина на должность спикера нижней палаты парламента. Парламентарии согласились, одобрив его кандидатуру на пост спикера.

Вячеслав Володин был назначен первым замруководителя администрации президента в декабре 2011 года. На этой должности он курировал вопросы внутренней политики.