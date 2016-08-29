Президент России Владимир Путин не планирует участие в сентябрьской сессии Генассамблеи ООН, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О решении Путина пишет РИА.

— Да, президент не планирует участие в Генассамблее в этом году, — заявил пресс-секретарь главы государства.

Песков также сообщил, что Россию на Генассамблее ООН представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Генеральная Ассамблеея — главный совещательный, директивный и представительный орган ООН. Ассамблея состоит из 193 членов и служит форумом для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов. Ассамблея собирается на очередную сессию ежегодно.

В прошлом году Владимир Путин выступил с речью на совещании Генассамблеи впервые за 10 лет.