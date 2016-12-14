Президент России Владимир Путин в четвёртый раз подряд возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии авторитетного американского журнала Forbes.

Как отмечают авторы журнала, "Путин распространяет влияние своей страны почти на каждый уголок земного шара",

На втором месте рейтинга расположился избранный президент США Дональд Трамп, а на третьем — канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая в 2015 году была второй в списке. Действующий президент США Барак Обама удостоился только 48-й позиции.

В рейтинг также попали основатель Microsoft Билл Гейтс (7-е место), премьер-министр Индии Нарендра Моди (9-е), основатель Facebook Марк Цукерберг (10-е), новоизбранный генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Филиппин Родриго Дутерте (70-е).

Отметим, что в 2016-м году Путин стал единственным человеком, представляющим в рейтинге Россию. В прошлом году в список также попали председатель правления госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин, глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер и глава USM Holdings Алишер Усманов.