В новогодние праздники Мавзолей Владимира Ленина будет закрыт для посещений, сообщает центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны Российской Федерации.

"В связи с проведением праздничных новогодних мероприятий допуск посетителей в мавзолей В.Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены 31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года осуществляться не будет", – приводит АГН "Москва" текст сообщения.

Отметим, что Владимир Ленин покоится в мавзолее с 1924 года.

Идея сохранить тело Ленина и поместить его в саркофаг возникла в среде рабочих и рядовых членов большевистской партии, которые направили многочисленные телеграммы и письма об этом руководству Советской России.

Официально это предложение озвучил Калинин. Против открыто выступил только Троцкий, назвавший эту идею "безумием".