На петербургских «Объединенных русских киностудиях» состоялся мастер-класс прославленного визажиста Нико Баджио, который несколько лет был главным визажистом Венецианского кинофестиваля, а также сотрудничал с такими голливудскими знаменитостями, как Джонни Депп, Клинт Иствуд, Мишель Пфайфер и Шэрон Стоун.

Кстати, именно о Шэрон Стоун у Баджио остались самые теплые воспоминания.

- Помню, меня пригласили сделать ей макияж перед выходом на красную ковровую дорожку, но при этом предупредили, что Шэрон пользуется лишь одной маркой косметики. Естественно, перед встречей я взял все нужное именно этой марки. Когда мы встретились, и я принялся за работу, то она спросила меня: «А что находится в этом чемодане?» Я объяснил ей, что у меня есть своя собственная профессиональная линия, после чего она сказала: «Так почему ты сейчас не используешь ее?», - вспоминает Баджио.

В Петербург он приехал не с пустыми руками, а чтобы презентовать свою новую профессиональную косметику, а также поделиться секретами мастерства – подобные мастер-классы Нико проводит в Европе, а в последнее время зачастил и в Россию, где ему очень нравится и где можно встретить «множество талантливых визажистов».

Встретился он и с восходящими театральным звездами – актером Максимом Студентовским и актрисой Полиной Сидихиной. Каждому из них он сделал необычный мэйк-ап, параллельно раскрывая тонкости профессии.

- Нужно уметь выделять брови, работать с кисточкой и помадой, правильно накладывать тушь и крем, пользоваться айлайнером, - говорил Баджио во время работы.

Судя по всему, он остался в восторге от Полины Сидихиной, после работы с которой произнес: «Вы очень красивая актриса, вам прямо сейчас нужно ехать в Канны». На что Полина скромно заметила: «А я уже была там».

Вместе с Баджио они придумали образ девушки 50-х годов прошлого века, а когда работа была выполнена, то Полина произнесла: «У меня дома есть пачка, еще мне нужен парик и я буду похожа на Мэрилин Монро!»

А вот монстрообразный грим Студеновского не смывался в течение нескольких минут, он даже пошутил: «У меня ведь сегодня спектакль, мне придется так по улице идти!»