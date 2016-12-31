Ксения Собчак и Максим Виторган не стали долго скрывать имя своего наследника. Актёр опубликовал на своей странице в Instagram фотографию ёлочной игрушки с именем Платон.

Подписчики сразу же догадались, что именно так супруги назвали своего общего ребёнка, который появился на свет больше месяца назад. Стоит заметить, что выбор Собчак и Виторгана они одобрили.

- Отличное имя, - написала @juliamogilevska;

- Какое красивое имя) Пусть растёт сильным, смелым и главное - счастливым) – прокомментировала фото @anastasiya_chebanu;

- Счастья вам с Ксенией в Новом году!!!! Пусть Платоша радует маму и папу –пожелала молодым родителям @kristinakristinova.

Напомним, что телеведущая Ксения Собчак родила первенца 18 ноября 2016 года.

- 18.11.2016 теперь самый счастливый день. Я – мама прекрасного мальчика, - написала она на своей странице в Instagram.

Пользователи сразу же принялись гадать, как Максим и Ксения назвали своего наследника. Один из наиболее популярных вариантов – Анатолий (в честь Анатолия Собчака, отца Ксении).