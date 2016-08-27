Виталий Мутко выразил мнение, что доклад комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном, из-за которого некоторые российские спортсмены не поехали на Олимпиаду, юридически не выдерживает никакой критики.

– Мы сделали выводы по докладу и отправим наше мнение в WADA, МОК. Выводы – что он сфальсифицирован, – заявил российский министр спорта в эфире канала “ Матч-ТВ”.

По словам главы министерства, его ведомство намерено обратиться в гражданские суды и привлечь авторов скандального доклада к уголовной ответственности. Минспорта также попросит руководство швейцарской компании, производившей банку для забора проб, провести публичную оценку продукции.

Напомним, доклад, обнародованный Ричардом Маклареном, утверждал, что в России создана система сокрытия положительных допинг-проб, поддерживаемая на государственном уровне.

На основании расследования независимой комиссии WADA порекомендовало отстранить от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в Рио всю сборную РФ.

Исполком МОК не стал сам принимать подобное решение, а передал право допуска спортсменов на Игры международным спортивным федерациям. В итоге на Олимпиаде не смогли выступить все российские легкоатлеты, за исключением Дарьи Клишиной, сборная по тяжелой атлетике и некоторые спортсмены, представляющие другие спортивные дисциплины.

Международный паралимпийский комитет, в свою очередь, отстранил от Игр всех российских спортсменов.