Депутат Государственной Думы Виталий Милонов поделился своим мнением о выставке, открывшейся 21 октября в Эрмитаже, с "Лайфом". Он назвал экспозицию демонстрацией жестокости. По его мнению, в государственном музее не место подобным инсталляциям с чучелами животных.

Ян Фабр напугал посетителей Эрмитажа чучелами животных (фото)

Виталий Милонов считает, что подобная выставка демонстрирует жестокое обращение с животными, несмотря на то, что, по словам автора, ни одно живое существо не пострадало при изготовлении экспозиции. К примеру, мёртвых собак и кошек художник находил на дорогах.

— Люди, которым такое нравится, недостойны называться людьми, - приводит "Лайф" слова парламентария. - Музей государственный, конечно, Минкульт обязан закрыть эту выставку.

Напомним, что сразу же после открытия выставка вызвала оживлённый спор. В Эрмитаже, в свою очередь, заявили, что не собираются демонтировать выставку.