Покемоны уже не в моде. Умы геймеров с 14 сентября "захватывает" отважный персонаж, похожий на Виталия Милонова, который бегает по городу, перекрывает вентили, чтобы не бил фонтаном кипяток из дефектных труб, а также подкрепляется шавермой. У многих платформер-головоломка Milonov Go вызвал ассоциацию с игрой "Марио".

Петербургский депутат Законодательного собрания оценил чувство юмора создателей игры, отметив, что и сам бы попробовал пройти все уровни, хоть и не любитель компьютерных игр.

- Они очень чётко прочувствовали, там написано, что меня можно кормить шавермой, откуда они узнали, что я её ем, непонятно, - прокомментировал парламентарий Life78 появление Milonov Go.

Напомним, что ранее Виталий Милонов уже становился персонажем картин.

Художница нарисовала грудью "раздвоение личности" Милонова

Также ему посвящали песню.

Депутату Милонову посвятили песню