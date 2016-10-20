Ваша героиня кажется большую часть времени очень потерянной и депрессивной...

Вы поставили точный диагноз! (Смеётся.) Ей постоянно нужно доказывать, что она права. Она перфекционистка. Поэтому ходит сразу к двум психотерапевтам, а ещё, чтоб наверняка, к гадалке. При этом она не хочет признавать свою уязвимость. Отсюда и берёт начало её депрессия. Ей необходимо полностью сломаться, чтобы начать понимать жизнь и признавать свои слабости.

А вы похожи?

Я отношусь к жизни проще. На Викторию немного похожа Жюстин, режиссёр, она тоже всё время в движении, пытается всё предусмотреть. Фильм в целом отражает весь этот хаос, в котором мы живём сегодня. Как мы стремимся преуспеть везде и всегда.

На ваш взгляд, помогла ли любовь Виктории?

Думаю, да. В итоге она признала, что ей необходима помощь. Она стала менее агрессивной. Финал фильма – это не сказка, там нет такого, что героиня моментально изменилась и всё у неё наладилось благодаря мужчине. Просто она приняла тот факт, что она хочет быть с кем-то, что ей действительно нужна поддержка.

В фильме у вас и Венсана (Лакоста, исполнителя роли Сэма. – Прим. ред.) есть постельная сцена, и она достаточно откровенная. Трудно ли вам было сниматься?

Ни я, ни Венсан не имели большого опыта съёмок в таких сценах. Я, как правило, снималась в лёгких комедиях, Жюстин же хотела реалистичности. Это был очень интересный опыт. Ведь многие актёры стесняются таких сцен, отказываются. Во время съёмок с нами была Жюстин. Она сама почти полностью разделась и давала нам указания вроде: «Обними её тут покрепче, а тут поцелуй пожёстче. Говори что-нибудь! Скажи, что она красивая!» Мы очень много смеялись в процессе съёмок.

Правда, в начале мы были немного зажаты, конечно. Знаете, что еще мне нравится в фильме? Что у героев довольно большая разница в возрасте, но это не стало главной темой, это как-то незаметно.

Виктория чем-то похожа на известную Бриджит Джонс, не находите?

Да, что-то есть. Их обеих не назовёшь роковыми женщинами, они не идеальны и попадают в забавные ситуации. И противостоят диктатуре общества, тем правилам красоты, которые нам навязывают вечно. Моей героине около 40, у неё не самая стройная фигура, но при этом она умудряется влюбить в себя молодого парня.

"Бриджит Джонс" снимали в начале двухтысячных. С тех пор прошло больше 15 лет, и жизнь изменилась. Я бы сказала, что “Бриджит Джонс” - более легкий фильм, его проще смотреть.

В самом начале фильма создается ощущение, что Виктория зависима от секса, к ней постоянно приходят разные мужчины. Но потом ей это надоедает. Почему?

Просто у нее было слишком много мужчин, и в определнный момент она просто пресытилась, ей стало скучно. Это знаете, как такая сексуальная булимия. В какой-то момент она понимает, что ей нужно нечто большее, чем просто секс, связь иного уровня. И вот именно после того, как она попробовала с Сэмом, она поняла, что ей больше ничего не нужно.

На мой взгляд, героиня не проводит много времени с детьми. Почему?

Сюжет в принципе сосредоточен на работе и эмоциональных терзаниях Виктории. И, конечно, ее депрессивное состояние не позволяет ей сосредоточиться на детях. Это идея Жюстин. Знаете, даже во время съемок я предлагала ей, мол, давай я в этой сцене скажу что-нибудь детям. И она сразу:”Ой нет-нет, этого как раз не нужно”. Моя героиня любит, конечно, своих детей, но эта тема просто вписывалась в общую концепцию.

Какие фильмы бы вы рекоммендовали из программы фестиваля (Второй фестиваль французского кино Le Cinema Francais – Прим. ред.)?

Я бы посоветовала “Франц” Франсуа Озона с Пьером Нине в главной роли. Это очень интересная картина. Но основной смысл фестиваля все же в культурном обмене, мне кажется, это наиболее важно. Чтобы люди понимали, что существует другое кино, не только то, что производит США.

Вы также снимались в фильме «Любовь не по размеру» с Жаном Дюжарденом. Правда, что ему приходилось постоянно стоять на коленях?

Да, ведь рост его героя всего 136 см. Но, знаете, я не жалуюсь, нет ничего плохого в том, что Жан Дюжарден битый час стоит перед тобой на коленях! (Смеётся.)

Часто ли мужчины ползают перед вами на коленях?

О да, всё время!

Вы также снимались у Верховена в “Она”, каковы ваши впечатления?

У меня была небольшая роль, но Пол – великий режиссёр. Это американец, который делает потрясающие фильмы, я вам так скажу. У него очень серьезные фильмы, критикующие общество. Он затрагивает злободневные темы, про страны, где существует диктатура, про те проблемы, о которых не принято говорить вслух. Я бы сказала, что “Она” - это фильм также о фиминизме. У героини Изабель Юпер (а ей, на секундочку 63) – агрессивно сексуальна, такое не часто увидишь.

Вы также работали на телевидении в свое время. Это была журналистская работа?

Нет, я была просто ведущей развлекательных программ. Мне нравилось, но я никогда не хотела оставаться в этой сфере. Я хотела играть в кино. Для меня актерская работа ценна тем, что нужно делиться чем-то с людьми, рассказывать истории.

Какие планы на будущее?

Будем снимать драматический фильм в России, так что начну учить русский. Роль непростая – мать, которая борется за жизнь больного сына.

Как думаете, сложно будет учить русский?

По сценарию моя героиня не стопроцентно русская, она француженка, но её бабушка была из России. Наверное, будет непрсто. Но мне бы очень хотело выучить, люблю узнавать новое.