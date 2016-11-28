Виктора Януковича допрашивают в ростовском суде

28 ноября в суде Ростова-на-Дону начался допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции с Киевом.

В начале слушания Генпрокурор Украины Юрий Луценко предъявил Януковичу обвинения в государственной измене, в пособничестве представителям российской власти, в нарушениях нескольких статей конституции страны, а также в нанесении общего ущерба на сумму более одного триллиона гривен.

Бывший глава Украины в ходе видеотрансляции заявил, что закон об отказе преследования и наказания лиц, причастных к собраниям на майдане Незалежности, нарушает конституцию Украины, так как блокирует рассмотрение уголовных преступлений, которые там произошли.

Виктор Янукович отверг обвинения в том, что он отдавал приказы о стрельбе по митингующим, а также отметил, что поручил вывести из Киева все подразделения милиции. Также он заявил, что не планировал сворачивать еврокурс страны.

Ещё во время допроса бывший президент Украины объяснил, почему покинул территорию Украины. По его словам, это было вызвано стремлением избежать гражданской войны, так как, останься он в стране, такая ситуация, как на Донбассе, развернулась бы по всей Украине.

На данный момент трансляция допроса продолжается.