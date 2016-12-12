Белорусский специалист Игорь Гончаренко стал главным тренером ПФК ЦСКА, сообщается на официальном сайте "красно-синих". Контракт рассчитан на два года с опцией продления.

Гончаренко пришёл на смену Леониду Слуцкому, который покинул клуб по собственному желанию, отработав в команде семь лет и завоевав с ней три титула чемпиона России. Тренерский штаб Слуцкого продолжит работу.

Гончаренко для российской премьер-лиги человек не новый: он возглавлял краснодарскую "Кубань", екатеринбургский "Урал", а последним местом работы для Гончаренко стала "Уфа".

До работы в "Уфе" Гончаренко входил в тренерский штаб ЦСКА, где занимал пост старшего тренера. В мае 2016 года ЦСКА после победы над «Рубином» со счетом 1:0 стал чемпионом России, а вскоре после этого Гончаренко покинул команду, желая продолжить самостоятельную работу.

Виктору Гончаренко 39 лет, дважды он выигрывал чемпионат Белоруссии как игрок и шесть раз уже как тренер. Широкую известность получил по работе с белорусским БАТЭ, в 2012-м году одолев на групповом этапе Лиги чемпионов мюнхенскую "Баварию".