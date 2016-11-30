На видеохостинге YouTube появилось видео задержания в Москве французского музыканта Дидье Маруани, который вместе со своим юристом Игорем Труновым 29 ноября попал в один из полицейских участков столицы.

Маруани и Трунов заявляют, что в банке они должны были подписать соглашение с певцом Филиппом Киркоровым о примирении сторон. По словам французского композитора, Киркоров был готов выплатить ему компенсацию в 1 миллион евро за плагиат в песне "Жестокая любовь". Эксперты нашли в ней "факт частичного заимствования" из композиции Дидье Маруани Symphonic Space Dream.

Полицейские допросили Маруани и Трунова, а через некоторое время отпустили их с извинениями.

Трунов подчеркнул, что задержание происходило "без угловного дела, нам не дали звонок и обращались грубо".

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