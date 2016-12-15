Михаил Галустян 27 ноября "взорвал" зал на юбилейном выпуске КВН, посвященному 55 сезону, своей пародией на Рамзана Кадырова. Галустян, скопировав манеру речи, походку и жесты Кадырова, поздравил ведущего КВН Александра Маслякова с 55-летием передачи. Тогда в Сети еще долго шли обсуждения, а кто-то даже посчитал, что у Галустяна могут возникнуть проблемы после такого номера.

Однако сам глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал выступление Михаила Галустяна очень положительно. Сказал, что смеялся от души. К тому же выяснилось, что номер Галустян и Кадыров делали вместе.

- Мы с Михаилом Галустяном провели две репетиции, подобрали прикид, разучили два-три жеста... С акцентом всё было просто о'кей! В этом деле он мастер! — написал Кадыров в своем Инстаграме.

Сегодня, 15 декабря, в Сети появилось видео, как именно проходила репетиция. Судя по ролику, Галустян представил весь свой номер и посоветовался по поводу текста своей пародии, а также насчет того, как лучше ему подобрать манеру речи и акцент.