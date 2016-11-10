Утром 10 ноября очевидцы поделились видео, как спасатель решил прийти на помощь коту, который сидел на дереве, а тот, в результате, упал с ветки. Учитывая, какие в Петербурге образовались сугробы за последние пару дней, у кота, конечно же, было мягкое приземление. В комментариях под видео пользователи Сети обмениваются шутками.

- Тряхнули бы дерево посильнее, и не пришлось бы лезть, - пишут в паблике "ДТП и ЧП / Петербург".

- Ускоренно спустили, - шутят в комментариях.

- Валерьянки надо было налить - сам бы прилетел, - отмечают подписчики паблика.

Очевидцы пишут, что испуганный кот благополучно упал в сугроб и убежал.