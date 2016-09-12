В Сети набирает популярность видео, в котором блогеры собрали и разрушили тройную спираль, состоящую из 15 тысяч костяшек домино. Ролик был опубликован в субботу, 10 сентября, на YouTube-канале Hevesh5.

За два дня видео набрало более 2,6 миллиона просмотров. Автор проекта в подписи к видео заявил, что на сборку домино-спирали было потрачено более 25 часов.

Судя по комментариям под роликом, пользователи видеохостинга в большинстве своем положительно отреагировали на творчество домино-мастера.

Но некоторые ужаснулись тому, с какой лёгкостью автор разрушает плоды долгих трудов.