Об этом сообщает издание Daily Mail.

Бой за британский чемпионский титул в полусреднем весе состоялся в четверг, 29 сентября, в Глазго. Соперники обменивались жёсткими ударами, но в пятом раунде Эванс отправил Тоуэлла в нокаут. Боксера вынесли с ринга на носилках, после чего доставили в больницу.

Как рассказал журналистам менеджер боксера, Майк Тоуэлл получил серьёзные травмы и мог дышать лишь с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких.

В субботу, 1 октября, 25-летний спортсмен скончался в университетской больнице имени королевы Елизаветы.

До своего последнего поединка он одержал 11 побед на профессиональном ринге при одной ничьей.

По словам девушки Тоуэлла Хлои Росс, в течение нескольких недель Майк постоянно жаловался на головные боли, однако за медицинской помощью не обратился, списывая всё на стресс перед финальным поединком.

В Сети уже появилось видео последнего боя британского боксёра.