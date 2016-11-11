В социальной сети Instagram появилось видео, на котором смуглая женщина жестоко избивает младенца. Об этом в пятницу сообщает Today.kz.

По информации издания, инцидент произошёл на территории Казахстана.

Неизвестная сидит на диване и бьёт младенца по лицу, малыш кричит изо всех сил, замолкая лишь в момент удара. Во время своих действий женщина постоянно повторят "Жап! Жап ауызды!", что обозначает "Прекрати кричать, закрой рот".

В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан уже изучают видеозапись.

– МВД РК принимает все необходимые меры по установлению личности женщины, которая избивает младенца на видеозаписи, размещённой в сети Instagram. После того, как прояснятся все обстоятельства происшествия, её действиям будет дана процессуальная оценка. Данное видео сейчас изучается, – сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

Как пишу пользователи социальной сети, героиня видео – жительница Алматы, а запись сделала 8-летняя девочка, пока её мама была на работе. Сейчас местонахождение этой женщины неизвестно.

Видео, на котором женщина избивает младенца: