В Сети появилась запись с видеорегистратора ДТП, во время которого серьёзно пострадала пожилая женщина. На пересечении Луначарского и Художников накануне, 25 августа, дорогой внедорожник влетел в светофор, который рухнул на 77-летнюю женщину, которая стояла на тротуаре. Пенсионерку госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Очевидцы: Бабушку на тротуаре на Луначарского сбили пацаны на дорогом внедорожнике

"Вчера была авария на Луначарского, Touareg снес светофор и бабулю, - пишут в сообществе "ДТП и ЧП / Петербург". - Диванные войска сразу обвинили водителя иномарки, а вот что было на самом деле".

На видео, опубликованном автомобилистом, видно, что внедорожник проезжал перекрёсток на зелёный сигнал светофора. В этот момент начал поворачивать автомобиль КИА, который успел выехать почти на полдороги, и только тогда затормозил. Уходя от столкновения с ним, Touareg, который ехал прямо, резко взял вправо. Очевидно, молодой водитель не справился с управлением и "затормозил" уже об опору светофора. "КИА" на фото с места ДТП не фигурирует.

"На зеленый мы ехали, - пишет участница паблика Наташа. - Мальчику наперерез выехал KIA Sportage. При желании, можно номер рассмотреть. Водитель Touareg уходил от ДТП, по неопытности, не справился".

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.