Видео спасения котенка в Челябинской области набрало около 200 тысяч просмотров. Сейчас с ним уже все в порядке. Однако еще неделю назад животное нашли примерзшим лапами ко льду.

Как пояснили очевидцы, котенок залез под машину вечером, чтобы погреться. За ночь температура опустилась, а автомобиль уехал. В итоге, беззащитное животное оказалось в ледяной ловушке. Прохожие сжалились над котом. В течение нескольких минут двое терпеливо вызволяли кота. Мужчина держал животное, а женщина носила ведра с горячей водой и поливала лапы.

Животное, судя по виду, почти смирилось со своей участью. Однако, когда кот почувствовал, что передние лапы уже свободны, то попытался сбежать. Но это оказалось не так просто. Задние лапы по-прежнему были намертво приморожены, а передние почти сразу прилипали ко льду.

Как только кота освободили, его завернули в полотенце и отнесли в дом. Затем вызвали ветеринара, тот определил возраст - 7-9 месяцев. Назначили лечение, противовоспалительные уколы.

Чуть позже спасители кота разместили объявление - его забрала девушка, у которой он теперь благополучно поселился.