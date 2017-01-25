Футболист Дмитрий Тарасов вовсю занят ремонтом своего особняка под Москвой. Основные работы подходят к концу. Специально для этого Тарасов пригласил специалистов из Италии. Об этом сам футболист сообщил на своей странице в Инстаграм.

- Согласовываем последние штрихи, осталось немного. Спасибо итальянцам, что прилетели и помогли реализовать задуманное в реальность.

Пост стал очень популярным, видео быстро набрало просмотры и "лайки". Подписчики разделились на два принципиальных лагеря и вступили в ожесточенную битву.

Одни поздравили Тарасова с тем, что ремонт движется к долгожданному завершению, и Дмитрий сможет наконец въехать в дом.

Другие резко осудили футболиста за такое поведение. Многие посчитали, что Тарасов сделал это, чтобы "насолить" бывшей супруге Ольге Бузовой, вместе с которой они начинали обустраивать этот дом.

- Так наигранно. А Бузовой прям под дых данное видео.

- Живи и вспоминай с кем ты начинал строить этот дом.

- Жалко Олю, видеть видео дома, в котором планировала все для себя, как тебе нравится.

- Зачем это видео? Чтобы Оле больно сделать. Фу, как обиженный мужчинка.

Особняк под Москвой когда-то стал причиной скандалов между теперь уже бывшими супругами Тарасовым и Бузовой. Тарасов оформил имущество на свою мать, а вот обустройством будущего жилья пара занималась вместе. Друзья предположили, что такой продуманный шаг оскорбил Ольгу - Тарасов позаботился о своем имуществе на случай развода. Что и произошло через несколько лет.