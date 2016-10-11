Компания Samsung Electronics объявила о прекращении мировых продаж смартфонов Galaxy Note 7 из-за того, что девайс оказался самовоспламеняющимся. В Интернете набирает популярность видео, как у Galaxy Note 7 проблемы с батареей приводят к возгоранию гаджета.

Galaxy Note 7, проблемы

Видео с горящим телефоном Galaxy Note 7 набрало уже почти 4 млн просмотров. Инцидент произошёл в одном из ресторанов быстрого питания в Южной Корее.

На ролике видно, как лежащий на столе смартфон начинает дымиться. Тогда сотрудница магазина пробует при помощи рукавиц убрать его со стола, но задача оказалывается для неё слишком сложной.

Ролик появился в Сети совсем недавно, но продолжает набирать просмотры, кроме того, к нему пишут большое количество комментариев.

Почему Galaxy Note 7 взрывается

Как оказалось, воспламенение и взрывы гаджетов связаны с некачественными аккумуляторами – их перегрев приводит к столь плачевным результатам.