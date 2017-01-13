реклама

Видео биатлона с украинским комментарием о "Боярышнике" обсуждают в Сети

реклама

Украинский комментатор заявил, что россияне отметят серебро биатлонистов в эстафете "Боярышником"

Сегодня 11:05

Спортивный комментатор с Украины предложил «отметить» биатлон «Боярышником». Видео, в котором украинский комментатор в прямом эфире пошутил про отравление «Боярышником», уже обсуждают в Сети.

Шутником оказался спортивный комментатор Андрей Столярчук, он вел эфир на телеканале «UA:Перший» с мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону, который проходил в Рупольдинге. 

Комментировал "серебро" россиян Андрей Столярчук на украинском языке, но даже не зная его, можно понять, о чем идет речь.

Столярчук предположил, что россияне будут «обмывать» серебряные медали своей сборной «Боярышником».

«Сегодня наши любимые друзья будут пить свой элитный национальный алкогольный напиток «Боярышник» за серебро российской команды. Хотя и отдадим должное — очень достойно выглядели россияне, использовав два дополнительных патрона на восьми огневых рубежах. Но функциональных кондиций Антону Бабикову не хватило», — сказал Столярчук.

Российские биатлонисты Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков 11 января стали вторыми в эстафете 4 по 7,5 километра на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, уступив сборной Норвегии. Бронзу выиграли немецкие спортсмены.

Шутка по поводу боярышника уже вызвала бурную реакцию в соцсетях. Комментируют слова спортивного журналиста как блогеры, так и коллеги Столярчука. Многие осуждают поведение комментатора, называя его неэтичным и вызывающим.

"У России-то - серебро, а хохлы какие на финише будут? И шутил господин комментатор от досады", - пишут в соцсетях спортивные болельщики.

А известный комментатор Дмитрий Губерниев и вовсе назвал украинского коллегу «моральным уродом». Об этом он сказал в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в декабре 2016 года в Иркутске от отравления спиртсодержащей жидкостью «Боярышник», которая продавалась под видом средства для принятия ванн, скончались 78 человек. Всего пострадали 123 выпивших "боярышник". 

Андрей Столярчук - не первый на Украине, кто шутит о боярышнике.

В конце декабря советник Петра Порошенко Юрий Бирюков после крушения российского Ту-154 в Черном море заявил, что ему хочется отнести к посольству РФ бутылочку "Боярышника".

Посол Украины в Финляндии Андрей Олиферов, в свою очередь, опубликовал в Twitter "веселые картинки" на тему гибели россиян от отравления контрафактным алкоголем.

ГУБЕРНИЕВ НАЗВАЛ УКРАИНСКОГО КОММЕНТАТОРА МОРАЛЬНЫМ УРОДОМ

реклама

Самое популярное

"Трусы на трусы": Наталья Ионова Глюк'oZa выложила в Сеть фото в эротичной позе с пляжа22Фото

"Трусы на трусы": Наталья Ионова Глюк'oZa выложила в Сеть фото в эротичной позе с пляжа

Купальники Натальи Ионовой обсуждают в Сети
Крупнейший в Петербурге океанариум появится в 2022 году3Фото

В Петербурге крупнейший океанариум появится через пять лет
январь 2017 / 2012 год27Фото

Анна Михалкова похудела до неузнаваемости: фото "до" и "после" обсуждают в Сети

После того, как актриса Анна Михалкова, известная по фильмам "Сибирский цирюльник", "Изображая жертву", "Жизнь и Судьба", "Кококо", сбросила вес, поклонники не узнают её на новых фото. А недавно актриса из известной династии выложила селфи, на котором её сравнили со школьницей. - Ну что, в Новый год с новыми планами. Обещаю стать лучше, обещаю не ругаться на детей, быть хорошей мамой, традиционно обещаю себе похудеть, обещаю не лениться, много танцевать и пить шампанское, - подписала фото Анна...
"Гонщицу" Мару Багдасарян арестовали за уклонение от работ4Фото

"Гонщицу" Мару Багдасарян арестовали за уклонение от работ

Суд арестовал "гонщицу" Мару Багдасарян на 15 суток за уклонение от обязательных общественных работ, сообщил агентству "Москва" пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Константин Тимошенко. Как пояснил агентству Тимошенко, 12 января мировой судья участка №353 района Аэропорт рассмотрел материал в отношении Багдасарян за совершение административного правонарушения, после чего ей было вынесено наказание в виде административного ареста на 15 суток. Сообщалось, что Мара Багдасарян...
Учёные выяснили период верности женщин одному партнёру4Фото

Учёные выяснили период верности женщин одному партнёру

Женская моногамность оказалась мифом
Хоккейный матч Россия - Чехия3Фото

Российские хоккеистки подрались с чешками (видео)

В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею произошла драка между хоккеистками сборных России и Чехии. Это произошло в третьем периоде, когда наши спортсменки вели в счёте 2:0. Пытаясь забить хотя бы одну шайбу, чешские хоккеистки атакуют ворота, но российский вратарь Валерия Меркушева отражает удары. В результате на "пяточке" разгораются нешуточные страсти, которые выходят за пределы правил – девушки начинают кулаками защищать ворота. Но всё заканчивается мирно. Девушек разнимают и...
Алла Пугачёва ответила на петицию против неё, а звёзды эстрады встали на защиту певицы10Фото

Алла Пугачёва ответила на петицию против неё, а звёзды эстрады встали на защиту певицы
Девочка, пострадавшая в ДТП с волком на Мурманском шоссе, скончалась в больнице7Фото

Девочка, пострадавшая в ДТП с волком на Мурманском шоссе, скончалась в больнице

Девятилетняя пассажирка одного из автомобилей, попавших в ДТП из-за выбежавшего на трассу волка, скончалась в больнице Шлиссельбурга. Об этом 12 января  сообщает Life78. Таким образом количество жертв трагического ДТП возросло до четырех. Смертельное ДТП с волком произошло вечером 9 января на Мурманском шоссе. Из-за выскочившего на дорогу животного автомобиль "ВАЗ-21144" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Ауди А6". В результате лобового столкновения на 45-м километре трассы...
На пешеходном переходе в центре Петербурга провалился асфальт4Фото

На пешеходном переходе в центре Петербурга провалился асфальт

Провал на пешеходном переходе на перекрестке Конной и Исполкомской улиц образовался 12 января из-за прорыва теплосети. Об этом сообщили очевидцы в паблике "   ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург". Из-за провала асфальта на Исполкомской, по словам свидетелей, эвакуировали припаркованные автомобили. Трубу с горячей водой прорвало у дома №5 на Исполкомской. Как пишет Life78 со ссылкой на "Теплосеть Петербурга", планируемое окончание работ — четыре часа утра. В зоне ремонтных работ находится 16 зданий, из...
Ксения Собчак показала фото сына19Фото

Ксения Собчак показала фото сына

Пользователи в восторге
В Хабаровске два трамвая врезались "лоб в лоб"3Фото

В Хабаровске два трамвая врезались "лоб в лоб"

Один человек был госпитализирован в больницу
Четвёртый красный состав для первой линии метро прибыл в Петербург5Фото

Четвёртый красный состав для первой линии метро прибыл в Петербург

Восьмивагонный новый состав красного цвета прибыл в депо "Автово". Он стал четвёртым по счёту в красном исполнении, отметили в пресс-службе петербургского метрополитена. Еще три уже курсируют на красной линии подземки. Один из них имеет уникальное оформление салона. "Литературный поезд" вышел на первую линию петербургского метро (фото) Напомним, вагоны нового поколения позволяют экономить до 30 процентов электроэнергии, а также обеспечивают более плавный ход и торможение. Бегущая строка в...
Полина Диброва слишком много времени проводит в соцсетях19Фото

Дмитрий Дибров вспылил из-за зависимости жены от социальных сетей

Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть29Фото

Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть

Скандальная переписка Бузовой также утекла в СМИ и соцсети
Бесплатный каток на территории порта в Петербурге будет работать до весны9Фото

Бесплатный каток на территории порта в Петербурге будет работать до весны

Организаторы: Кататься на коньках горожане смогут, пока позволит погода

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети

Последние новости

Эфир телеканала Конгресса США ненадолго прервала трансляция российского RT2Фото

Эфир телеканала Конгресса США ненадолго прервала трансляция российского RT

Сегодня 11:01 Причиной сбоя стала техническая ошибка

Самое популярное

"Трусы на трусы": Наталья Ионова Глюк'oZa выложила в Сеть фото в эротичной позе с пляжа22Фото
Эфир телеканала Конгресса США ненадолго прервала трансляция российского RT2Фото

Галереи и видео

"Трусы на трусы": Наталья Ионова Глюк'oZa выложила в Сеть фото в эротичной позе с пляжа22Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама