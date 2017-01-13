Видео биатлона с украинским комментарием о "Боярышнике" обсуждают в Сети

Спортивный комментатор с Украины предложил «отметить» биатлон «Боярышником». Видео, в котором украинский комментатор в прямом эфире пошутил про отравление «Боярышником», уже обсуждают в Сети.

Шутником оказался спортивный комментатор Андрей Столярчук, он вел эфир на телеканале «UA:Перший» с мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону, который проходил в Рупольдинге.

Комментировал "серебро" россиян Андрей Столярчук на украинском языке, но даже не зная его, можно понять, о чем идет речь.

Столярчук предположил, что россияне будут «обмывать» серебряные медали своей сборной «Боярышником».

«Сегодня наши любимые друзья будут пить свой элитный национальный алкогольный напиток «Боярышник» за серебро российской команды. Хотя и отдадим должное — очень достойно выглядели россияне, использовав два дополнительных патрона на восьми огневых рубежах. Но функциональных кондиций Антону Бабикову не хватило», — сказал Столярчук.

Российские биатлонисты Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков 11 января стали вторыми в эстафете 4 по 7,5 километра на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, уступив сборной Норвегии. Бронзу выиграли немецкие спортсмены.

Шутка по поводу боярышника уже вызвала бурную реакцию в соцсетях. Комментируют слова спортивного журналиста как блогеры, так и коллеги Столярчука. Многие осуждают поведение комментатора, называя его неэтичным и вызывающим.

"У России-то - серебро, а хохлы какие на финише будут? И шутил господин комментатор от досады", - пишут в соцсетях спортивные болельщики.

А известный комментатор Дмитрий Губерниев и вовсе назвал украинского коллегу «моральным уродом». Об этом он сказал в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в декабре 2016 года в Иркутске от отравления спиртсодержащей жидкостью «Боярышник», которая продавалась под видом средства для принятия ванн, скончались 78 человек. Всего пострадали 123 выпивших "боярышник".

Андрей Столярчук - не первый на Украине, кто шутит о боярышнике.

В конце декабря советник Петра Порошенко Юрий Бирюков после крушения российского Ту-154 в Черном море заявил, что ему хочется отнести к посольству РФ бутылочку "Боярышника".

Посол Украины в Финляндии Андрей Олиферов, в свою очередь, опубликовал в Twitter "веселые картинки" на тему гибели россиян от отравления контрафактным алкоголем.