Александр Прокопчук стал первым в истории россиянином, занявшим пост вице-президента Интерпола. 

Генерал-майор полиции Прокопчук до этого руководил Национальным центральным бюро в России. 

Кстати, на столь высокий пост в международной уголовной полиции он был избран 127-ю голосами "за" при 10 "против". Восемь человек воздержались, передаёт ТАСС.

Выборы проходили с 7-го по 10 ноября на индонезийском острове Бали во время 85-ой Генеральной ассамблеи Интерпола. 

Возглавил Интерпол заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй. Ранее 4 года эту должность занимала Мирей Балестрази.


Справка

  • Россия вступила в Интерпол более 25 лет назад.
  • Александр Прокопчук принимал в Интерполе активное участие в деятельности целого ряда рабочих групп и Европейского комитета, а два года назад был избран членом её Исполкома.
  • Каждый год России выдают 50 преступников, разыскиваемых Интерполом.
  • Мирей Балестрази была первой в истории Интерпола женщиной-президентом.