Александр Прокопчук стал первым в истории россиянином, занявшим пост вице-президента Интерпола.
Генерал-майор полиции Прокопчук до этого руководил Национальным центральным бюро в России.
Кстати, на столь высокий пост в международной уголовной полиции он был избран 127-ю голосами "за" при 10 "против". Восемь человек воздержались, передаёт ТАСС.
Выборы проходили с 7-го по 10 ноября на индонезийском острове Бали во время 85-ой Генеральной ассамблеи Интерпола.
Возглавил Интерпол заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй. Ранее 4 года эту должность занимала Мирей Балестрази.
Справка
- Россия вступила в Интерпол более 25 лет назад.
- Александр Прокопчук принимал в Интерполе активное участие в деятельности целого ряда рабочих групп и Европейского комитета, а два года назад был избран членом её Исполкома.
- Каждый год России выдают 50 преступников, разыскиваемых Интерполом.
- Мирей Балестрази была первой в истории Интерпола женщиной-президентом.