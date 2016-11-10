Александр Прокопчук стал первым в истории россиянином, занявшим пост вице-президента Интерпола.

Генерал-майор полиции Прокопчук до этого руководил Национальным центральным бюро в России.

Кстати, на столь высокий пост в международной уголовной полиции он был избран 127-ю голосами "за" при 10 "против". Восемь человек воздержались, передаёт ТАСС.

Выборы проходили с 7-го по 10 ноября на индонезийском острове Бали во время 85-ой Генеральной ассамблеи Интерпола.

Возглавил Интерпол заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй. Ранее 4 года эту должность занимала Мирей Балестрази.



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