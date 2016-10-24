Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян сообщил, что ничего не знает о приглашении бразильской модели Сюзи Кортес в качестве промоутера талисмана ЧМ-2018 волка Забиваки.

– Я впервые об этом слышу, – рассказал Симонян Metro со смехом. – Потом, если эту модель Playboy кто-то и мог пригласить, то значительно моложе человек, чем я. А мне уже не до таких красот и моделей, поэтому ничего не могу сказать. Может, другие в РФС и в курсе, но я нет.

В то же время в пресс-службе РФС сообщили Metro, что вопрос о модели задан "не по адресу" и посоветовали обратиться в оргкомитет ЧМ-2018. Там репортёру Metro посоветовали отправить письменный запрос в московский офис ФИФА. Однако ответа на запрос мы пока не получили.

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Напомним, на днях был выбран официальный талисман чемпионата мира 2018 года в России – им стал волк Забивака.

"Мисс БумБум-2015" Сюзи Кортес в своём Instagram выложила фотографии в форме сборной России, отметив, что талисманом ЧМ-2018 выбран волк Забивака. Британский таблоид The Sun предположил, что российские футбольные функционеры специально связались с Сюзи Кортес, чтобы сделать её промоутером российского мундиаля.