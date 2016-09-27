В Петербурге утром 27 сентября вновь огромные пробки образовались на въезде в город по Приморскому проспекту. Об этом сообщают в блогах автомобилисты. Затор растянулся более, чем на 3 км. Скорость машин в пробке не превышала скорости пешехода.

Пробка также была в час пик утром 27 сентября и на улицах Савушкина, Торжковской, Школьной и Коломяжском путепроводе.

О том, что на Приморском проспекте и Ушаковской развязке с понедельника, 26 сентября, начнется большой ремонт, дорожники сообщили перед выходными. Горожан попросили выбирать дороги в объезд работ, которые продлятся до середины октября.

Но у петербургских автомобилистов есть претензиии к организации ремонтных работ.

"Спасибо большое, дорожники! Стоит все вокруг!!! Видимо, те же, кто и Лиговку делал! Оставить один ряд на въезд в город?!!", - возмущаются водители, двигающиеся в город по Приморскому.

"Организаторам дорожного движения и ремонтам выговор, с лишением з/п!!! Стоит вообще все, вокруг Чёрной речки", - пишут блогеры.

"Закрыв мост на Ваську, Каменноостровский на ремонт, они вообще северу перекрыли выезды. Почему не дождаться хотя бы открытия ЗСД", - советуют автомобилисты.

"Почему нельзя делать дороги ночью, как это делают в Москве? Идиотизм!!!", - не унимаются горожане.