В Петербурге ликвидируют последствия порывистого ветра, о котором накануне предупреждали в пресс-службе городского управления МЧС. Днём 5 октября очевидцы сообщили о том, что в Кировском районе города рухнуло дерево, ветки которого разбили стекло припаркованного авто.

- На проспекте Стачек, д.103 прямо у парадной упала ветка на машину, разбила заднее стекло и помяла крышу, - сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург".

Ранее сообщалось, что 5 октября в Петербурге ожидается усиление ветра с порывами до 12-15 метров в секунду.

Также в связи с неблагоприятными погодными условиями за минувшие сутки в аварийную службу СПб ГУП «Ленсвет» поступило свыше 80 аварийных сигналов. Это, по данным предприятия, в 4 раза превышает среднесуточные показатели.

Большинство сигналов вызваны падением деревьев на воздушные линии освещения.

- На устранение аварийных ситуаций выведено 14 аварийно-восстановительных бригад, - уточнили Metro в пресс-службе СПб ГУП «Ленсвет» днём 5 октября. - Начиная с 8:00 среды специалисты предприятия ликвидировали 17 аварийных сигналов, в том числе 6 обрывов сетей наружного освещения.