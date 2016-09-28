В 2016 году правительство Москвы увеличило в два раза материальную помощь ветеранам к 75-летию битвы под Москвой.

Распоряжение о выплате единовременной материальной помощи к 75-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой было принято на заседании президиума правительства Москвы.

"Предлагаю увеличить ежегодную разовую выплату ветеранам войны, посвящённую битве под Москвой, в два раза, с пяти до 10 тысяч, в связи с тем, что мы в этом году отмечаем 75-ю годовщину битвы под Москвой", — приводит слова мэра Москвы Сергея Собянина официальный портал столичного правительства.

Материальную помощь получат ветераны-москвичи:

— инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

— участники обороны Москвы.

Предполагается, что единовременную материальную помощь получат 19 240 человек.