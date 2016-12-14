Ветеран журнала Playboy 37-летняя модель Джоанна Крупа снялась полностью голой для издания BodyBlendz.

На своей странице в Instagram модель опубликовала две фотографии. На одной она лежит на кровати, на второй сидит, прикрывшись книгой.

Поклонники модели высоко оценили новые фотографии своей любимицы. Всего за сутки они набрали 19 и 17 тысяч лайков каждая.

Напомним, что Джоанна Крупа родилась в Варшаве. Фотографии модели не раз украшали обложки таких изданий, как Playboy, FHN, Maxim. GQ, Esquire, Trump World и других.

А по версии журнала Maxim Джоанна и вовсе вошла в топ-100 самых сексуальных женщин планеты.

Сейчас модель живёт в Лос-Анджелесе и воспитывает двух дочерей. Крупа выпускает собственную линию женского белья.