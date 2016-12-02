В Петербурге вестибюль станции метро «Площадь Ленина» на Кировско-Выборгской линии закрывали на вход и выход 2 декабря. Ограничение выхода со станции метро красной ветки к Финляндскому вокзалу было связано с проверкой из-за бесхозного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Вестибюль закрывали из-за бесхозного предмета в 10.02. Проверка показала, что он не представляет опасности для пассажиров. В 10:36 вестибюль станции "Площадь Ленина" был открыт. Выход со станции осуществлялся через второй вестибюль - на улицу Боткинскую.

Сама станция все время работала в штатном режиме.