Российская олимпийская чемпионка Рио, теннисистка Елена Веснина считает, что раз врачи и WADA разрешили сёстрам Серене и Винус Уильямс употреблять запрещённые препараты, то криминала в этой истории нет.

– Я так поняла, всё происходило по назначению врачей, – говорит Веснина Metro. – Но судя по названиям препаратов, они были очень серьёзные, их выписывают при тяжёлых заболеваниях. Сложно что-то говорить, потому что WADA разрешало их принимать, хотя я сама с таким впервые сталкиваюсь. Но теннисисты тоже люди, у них бывают серьёзные инфекции, заболевания.

По мнению Елены Весниной, всегда в случаях, когда спортсмена уличают в применении запрещённых препаратов, это вредит их имиджу. Ситуация с сёстрами Уильямс, которые выиграли в теннисе все возможные награды, не исключение.

Эксперт рассказал, почему сёстры Уильямс принимали допинг легально

– Понятное дело, когда тебя уличают или обвиняют в употреблении допинга, неприятно, это бросает тень на репутацию, – говорит Веснина. – Но нужно разбираться, выяснять, почему им разрешали.

Олимпийская чемпионка рассказала, как обычно теннисисты согласовывают с WADA применение запрещённого препарата, если он необходим по медицинским показаниям.

– Если ты заболел, подхватил, скажем, серьёзный вирус, врачи часто прописывают серьёзные препараты, – говорит Веснина. – Дальше ты пишешь письмо в WADA, с полной информацией о препарате, и берёшь у них разрешение на его применение. Например, у тебя операция, и врач-хирург говорит, что для быстрого восстановления тебе потребуется укол такого-то препарата, чтобы мышцы быстрее восстановились. Пишешь письмо, в течение недели WADA рассматривает его и отвечает "да или нет". Но это на простом уровне, на таком высоком, как у сестёр Уильямс, я не знаю, как это происходит. Если WADA дало разрешение, ты имеешь право принимать препараты. Однако специалисты WADA должны были жёстко и строго проследить – что за болезнь, почему врач прописал препараты. Много нюансов, просто так препараты не разрешают употреблять.